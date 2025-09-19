Atriz que fez Rosana em 'Terra Nostra' tem 2ª carreira e uma irmã famosa

Eu já tenho uma longa trajetória, mas no momento da novela "Terra Nostra", além de ser uma personagem que me alçou de forma tão intensa, tão bonita no mercado de televisão, foi o momento que eu estava iniciando a minha trajetória como atriz com uma maturidade maior Carolina Kasting, à TV Liberal, em 2025

Carolina Kasting e Thiago Lacerda em 'Terra Nostra' Imagem: Divulgação/Globo

Carolina elegeu a cena mais marcante na pele de Rosana. Trata-se da sequência em que a personagem tem sua primeira vez com o Matteo, depois do casamento, e quando ela é desmascarada.

Eles se deitam na primeira noite e obviamente ela ainda era virgem. Então, na manhã seguinte, o Matteo colocou o lençol na janela, com uma mancha de sangue, aquilo foi muito forte. Aquela cena foi muito importante para a minha personagem, porque era uma cena que trazia a consequência de um ato" Carolina Kasting, à TV Liberal

Rosana (Carolina Kasting) e Matteo (Thiago Lacerda) em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda atriz, mas com segunda profissão

Natural de Florianópolis, Carolina Kasting estreou na TV já como protagonista. Ela interpretou Valentina em "Anjo de Mim", em 1996. Depois, fez muitas outras novelas, como "Cabocla", "Coração de Estudante", "Mulheres Apaixonadas", "O Astro" e "Além do Tempo".