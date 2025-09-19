Astro de As Branquelas choca ao dizer por que não quer continuação do filme

Marlon Wayans, 53, jogou um balde de água fria nos fãs do filme "As Branquelas". O ator e diretor declarou ser contra a continuação do longa que o consagrou em 2004 por exigir muito tempo de sua vida.
O que aconteceu
Em participação na live Mafiathon 3, do streamer Kai Cenat, Marlon Wayans foi questionado sobre uma possível continuação de "As Branquelas". Sincero, o ator disse não apoiar o retorno do filme pela logística do primeiro filme ter exigido muito de sua rotina.
Era sete horas de maquiagem todos os dias, e depois trabalhávamos 14 horas após essas sete horas, porque produzíamos o filme.
Marlon Wayans
O artista explicou que também perdia muito tempo só para remover toda a caracterização. "Se você vai produzir o filme, tem que adiantar seu horário de chamada. Então, não há tempo de descanso".
O intervalo, normalmente, é de 12 horas. Nós só tínhamos 3 horas toda noite.
Marlon Wayans
Em 2022, Marlon afirmou ao BuzzFeed que o filme foi um divisor de águas em sua carreira. Ele também lamentou que o longa poderia não sobreviver na cultura pop atual.
"Não sei em que planeta estamos, onde você acha que as pessoas não precisam de risadas e que precisam ser censuradas e canceladas. Se uma piada vai me fazer ser cancelado, obrigado por me fazer esse favor", declarou.
O filme "As Branquelas" foi lançado no Brasil em 2004 e faz sucesso até os dias atuais nas plataformas de streaming. No longa de comédia, os irmãos Shawn Wayans e Marlon Wayans fazem o papel de agentes do FBI disfarçados como duas socialites brancas.
