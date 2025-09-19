SplashUOL
Astro de As Branquelas choca ao dizer por que não quer continuação do filme

De Splash, em São Paulo
As Branquelas foi lançado no Brasil em 2004
As Branquelas foi lançado no Brasil em 2004 Imagem: Divulgação

Marlon Wayans, 53, jogou um balde de água fria nos fãs do filme "As Branquelas". O ator e diretor declarou ser contra a continuação do longa que o consagrou em 2004 por exigir muito tempo de sua vida.

O que aconteceu

Em participação na live Mafiathon 3, do streamer Kai Cenat, Marlon Wayans foi questionado sobre uma possível continuação de "As Branquelas". Sincero, o ator disse não apoiar o retorno do filme pela logística do primeiro filme ter exigido muito de sua rotina.

Era sete horas de maquiagem todos os dias, e depois trabalhávamos 14 horas após essas sete horas, porque produzíamos o filme.
Marlon Wayans

Marlon Wayans, astro do filme "As Branquelas", veio ao Rio no Carnaval 2019
Marlon Wayans, astro do filme "As Branquelas", veio ao Rio no Carnaval 2019 Imagem: Matias Maxx/UOL

O artista explicou que também perdia muito tempo só para remover toda a caracterização. "Se você vai produzir o filme, tem que adiantar seu horário de chamada. Então, não há tempo de descanso".

O intervalo, normalmente, é de 12 horas. Nós só tínhamos 3 horas toda noite.
Marlon Wayans

Em 2022, Marlon afirmou ao BuzzFeed que o filme foi um divisor de águas em sua carreira. Ele também lamentou que o longa poderia não sobreviver na cultura pop atual.

"Não sei em que planeta estamos, onde você acha que as pessoas não precisam de risadas e que precisam ser censuradas e canceladas. Se uma piada vai me fazer ser cancelado, obrigado por me fazer esse favor", declarou.

O filme "As Branquelas" foi lançado no Brasil em 2004 e faz sucesso até os dias atuais nas plataformas de streaming. No longa de comédia, os irmãos Shawn Wayans e Marlon Wayans fazem o papel de agentes do FBI disfarçados como duas socialites brancas.

