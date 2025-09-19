Astro de As Branquelas choca ao dizer por que não quer continuação do filme

Marlon Wayans, astro do filme "As Branquelas", veio ao Rio no Carnaval 2019 Imagem: Matias Maxx/UOL

O artista explicou que também perdia muito tempo só para remover toda a caracterização. "Se você vai produzir o filme, tem que adiantar seu horário de chamada. Então, não há tempo de descanso".

O intervalo, normalmente, é de 12 horas. Nós só tínhamos 3 horas toda noite.

Marlon Wayans

Em 2022, Marlon afirmou ao BuzzFeed que o filme foi um divisor de águas em sua carreira. Ele também lamentou que o longa poderia não sobreviver na cultura pop atual.

"Não sei em que planeta estamos, onde você acha que as pessoas não precisam de risadas e que precisam ser censuradas e canceladas. Se uma piada vai me fazer ser cancelado, obrigado por me fazer esse favor", declarou.

O filme "As Branquelas" foi lançado no Brasil em 2004 e faz sucesso até os dias atuais nas plataformas de streaming. No longa de comédia, os irmãos Shawn Wayans e Marlon Wayans fazem o papel de agentes do FBI disfarçados como duas socialites brancas.