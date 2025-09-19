Antes de abuso, Kami leva rasteira dolorosa e inesperada em 'Dona de Mim'

Após Leo e Samuel serem demitidos, chega a vez de Kami ser desligada da Boaz. Essa notícia pega a personagem de surpresa e a desespera, uma vez que ela precisa do trabalho para manter o filho.

Após a demissão surpresa, Ronaldo segue Kami e a ataca. O episódio vai ao ar de fato na segunda-feira (22) e deixará Kami completamente em choque.

Com ajuda dos amigos, Kami vai achar forças para ir à delegacia denunciar o crime. Seu relato é doloroso, mas essencial para o início da busca por justiça.

Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste sábado, Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.