Álvaro se pronuncia após beijo em Lucas Leto: 'Lembro de tudo'

Álvaro usou as redes sociais na manhã de hoje (19) para falar, de maneira descontraída, sobre a noitada com amigos que acabou terminando em beijos com o ator Lucas Leto, de Vale Tudo (Globo).

O que aconteceu

O influenciador apareceu nos stories do Instagram e comentou, sorrindo, sobre os acontecimentos da madrugada. "Menina, que cachaça foi essa? Pelo amor de Deus! Acordei todo tremendo. Que isso, gente! O pior é que lembro de tudo", disse entre gargalhadas.

Em seguida, Álvaro postou novo story. "Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez", dizia o texto acompanhado de uma foto de Maria de Fátima, personagem de Vale Tudo, mesma novela de Lucas Leto.