Álvaro se pronuncia após beijo em Lucas Leto: 'Lembro de tudo'

Álvaro usou as redes sociais na manhã de hoje (19) para falar, de maneira descontraída, sobre a noitada com amigos que acabou terminando em beijos com o ator Lucas Leto, de Vale Tudo (Globo).
O que aconteceu
O influenciador apareceu nos stories do Instagram e comentou, sorrindo, sobre os acontecimentos da madrugada. "Menina, que cachaça foi essa? Pelo amor de Deus! Acordei todo tremendo. Que isso, gente! O pior é que lembro de tudo", disse entre gargalhadas.
Em seguida, Álvaro postou novo story. "Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez", dizia o texto acompanhado de uma foto de Maria de Fátima, personagem de Vale Tudo, mesma novela de Lucas Leto.
Encontro aconteceu em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além de Álvaro e Lucas, outros integrantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo), também participaram da noite de diversão.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.