Prova da Fazenda foi tão chata, que Chico mudou de canal: 'Chumbreguinha'

E a gente sempre tem Tantos elogios pras provas da Fazenda. Acho que esse ano as dinâmicas ainda não acertaram. As dinâmicas da estreia e de ontem, achei chumbreguinhas. Chico Barney

'Bolinha saiu pelo buraco errado', diz Bárbara Saryne sobre prova da Fazenda

Bárbara Saryne relata que uma possível falha na dinâmica levantou suspeitas sobre a validade da imunidade, após o público notar uma bolinha branca saindo pelo buraco errado durante a prova. A Record ainda não se manifestou sobre o caso.

Lá na fazenda era um negócio mais bem elaborado, assim, então era tipo um recipiente com várias bolinhas vermelhas, eles colocavam uma bolinha branca e aí tinha que ficar agitando para que só a branca saísse ali no buraquinho de baixo, saiam umas vermelhas também, mas o objetivo era tirar a branca. E aí, o que aconteceu? Uma bolinha caiu rapidamente, a Galisteu até ficou falando, gente, a bolinha de número 3 já tá no chão, alguém já tirou e nem percebeu. Depois o público na internet percebeu que a bolinha teria saído pelo buraco errado, não seria o de baixo, seria o de cima. Bárbara Saryne

