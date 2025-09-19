A Fazenda: Dudu Camargo fala de demissões no SBT após morte de Silvio

Dudu Camargo, participantes de A Fazenda 17, disse que aconteceu um 'desmonte' de funcionários do SBT após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024.

O que aconteceu

Durante uma conversa com Guilherme Boury, Dudu entrou no assunto. Segundo o ex-apresentador da emissora, antes da morte de Silvio "todo mundo era muito unido".

Dudu esteve sob o comando do "Primeiro Impacto" por sete anos. Ele alegou que mesmo antes de Silvio morrer, pessoas que trabalhavam nos bastidores do SBT começaram a ser desligados.