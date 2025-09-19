SplashUOL
A Fazenda 2025: Gaby Spanic ameaça enforcar peoa

Colaboração para Splash, em São Paulo
Gaby Spanic diz não tolerar ficar sem café caso os peões sejam punidos, em A Fazenda (Record TV).

O que aconteceu

Na sala, Dudu Camargo, Yoná e Toninho Tornado conversavam, quando Spanic se aproximou. Nisso, Dudu a questionou: "Imagina você ficar sem café?"

Toninho apontou para Yoná: "[Ela] tá querendo tirar o café". Os peões falavam sobre possíveis punições que a Fazenda poderia receber caso Yoná quebrasse uma regra novamente.

Se eu fico sem café, eu enforco. Enforco ela Tem que ter café, viu?. Gaby Spanic

"Me conta um pouquinho do seu planejamento", questionou Toninho para saber os planos de Yoná, que riu.

