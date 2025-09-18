Punição, treta e peitos de fora: as 24 horas caóticas de Yoná em A Fazenda

Ao ouvir a sirene de punição, Yoná vibrou e comemorou com Dudu Camargo. "A Fazenda 17", gritou a peoa.

Devido a infração, a casa ficará 24 horas sem água quente.

Na sala da sede após a leitura da punição, Yoná estourou com os peões. "Na hora que eu subi, alguém disse: eu vou pra tua cama e jogou as minhas coisas no chão. Ficaram gritando no pé do meu ouvido, enchendo o meu saco. Quem tá na baia tá pisada? Pois se eu for pisada, vai ser pisada em todo mundo."

Treta com 3 peões ao mesmo tempo

Primeiro, a peoa se envolveu em um embate com Nizam, que havia discutido com ela durante a dinâmica ao vivo de ontem (16). Os dois discutiram após Nizam sugerir que Yoná desrespeitou o Piauí ao falar a frase "Chupa, Piauí".

Yoná se defendeu. "Tu assistiu ao Power Couple? Isso é um hino de quando meu filho entrou no Power! É regional, meu amor! Eu falei 'Chupa, é Piauí'."