'Você é o próximo': os embates entre Jimmy Kimmel e Donald Trump

A rede americana ABC, que pertence à Disney, anunciou, na noite de ontem, que o programa "Jimmy Kimmel Live!" será tirado do ar por tempo indeterminado. O programa não será mais exibido em virtude de comentários do apresentador sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk.

A decisão aconteceu devido à pressão da FCC (Comissão Federal de Comunicações), órgão ligado ao governo Trump. A medida, no entanto, aumenta ainda mais a tensão entre o humorista e o presidente Donald Trump, que usou a própria rede social, a Truth Social, para comemorar a suspensão.

'Acusação séria'

Em junho, Jimmy fez piada da briga envolvendo Trump e Elon Musk. À época, o bilionário e ex-melhor amigo do presidente foi às redes para dizer que o republicano está na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein —empresário envolvido no centro de uma rede de prostituição e exploração de merores.