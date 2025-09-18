Vitória Strada está 'louca' para voltar às novelas: 'Ficaria muito feliz'

A atriz disse que as novelas "têm um lugar especial no seu coração". "Foi onde eu comecei, mais ou menos. Eu tinha feito um filme antes, mas a maior parte do público me conheceu fazendo novela. Então eu tenho muito carinho pelos fãs que me acompanham desde essa época", disse.

Vitória está gravando um filme que se passa nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado. Ela interpretará Rafa, uma menina que adota um cachorro em meio às enchentes, mas acaba perdendo o bichinho de estimação quando ele foge. Na procura do cachorro, ela descobrirá uma relação que se tornará muito importante em sua vida. O filme é uma parceira da Globo com a RBS, afiliada da emissora no estado.

Tem essa história séria e muito difícil das enchentes com esse plano de fundo fofo também, de ter esse cachorro junto. É uma história muito especial.

Gaúcha, ela "acompanhou 24 horas" a crise no estado, mesmo de longe. "Eu montei um grupo com vários amigos para a gente poder mandar notícias e resgatar fundos. Vários amigos meus que moram lá foram afetados, tenho amigos que perderam tudo. Tive vários amigos e várias pessoas próximas a mim que passaram por situações extremas".

Eu fiquei muito triste com isso, mexeu muito comigo. [...] Isso também foi um bom laboratório para mim. Chegando lá, mergulhando de novo nisso, conversei com as pessoas e entendi que tem várias vivências, tem as pessoas que não perderam nada, tem gente que perdeu tudo. Tudo isso ajudou a compor essa personagem. E o sotaque é muito natural para mim. Tá fluindo bem.

Vitória diz também que o saldo do BBB 25 foi "hiperpositivo". "Eu nunca imaginei ir tão longe no programa. Eu fiquei muito feliz. Receber todo o carinho de todo mundo que me acompanhou também é muito legal."