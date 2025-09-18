Protestos, 'fora' em Kate e mais: como foi a visita de Trump à família real

Donald Trump conclui hoje sua visita de Estado ao Reino Unido, com direito a toda a pompa e circunstância oferecida pela família real. Primeiro presidente a ser honrado com uma segunda visita de Estado, Trump foi "mimado" pela realeza em uma passagem bastante movimentada pelo país.
Protestos, um suposto "fora" de Camilla em Kate e elogios de Trump à princesa marcaram os últimos dias.
Uma visita de Estado acontece quando a família real recebe oficialmente um chefe de Estado estrangeiro, a convite do monarca. O visitante é recebido com cerimônia militar, banquete no palácio, hospedagem em residência real e uma agenda de eventos simbólicos e culturais. É a forma mais solene de recepção diplomática do Reino Unido, considerada a maior honra que o país pode oferecer a outro líder.
A chegada de Trump ao país foi marcada por vários protestos, incluindo uma projeção de Trump e Epstein no Castelo de Windsor. Quatro homens foram presos e depois, liberados com uma fiança, por projetarem as imagens.
Em meio a protestos, esta visita não teve eventos públicos, diferente de outras ocasiões. Quase todos os eventos aconteceram dentro da propriedade de Windsor ou na propriedade de campo do primeiro-ministro Keir Starmer, Chequers. Enquanto isso, mais de 5 mil pessoas se reuniram em Londres para protestar contra a ida de Trump ao Reino Unido.
Na recepção de Trump em Windsor, Camilla parece ter "enxotado" Kate de uma conversa com Melania. A cena, descrita como "desconfortável" e "esquisita" pela imprensa estrangeira, mostra Camilla movendo a mão para "dispensar" Kate enquanto ela conversa com Melania. A princesa, então, se afasta das duas.
Queen Camilla ejected the Princess of Wales, Kate Middleton, from her conversation with First Lady Melania Trump pic.twitter.com/dxby1mhE53-- Sara Eli (@SaraEli256) September 17, 2025
Chamou atenção também o chapéu usado por Melania durante a recepção. À BBC, especialistas afirmaram que a escolha do chapéu não foi acidental. A peça, que por vezes cobria totalmente o rosto da primeira-dama americana, sinalizava que todas as atenções deveriam estar voltadas para Trump, como se ela estivesse "invisível".
O pomposo banquete de Estado, em uma mesa de mais de 45 metros, contou com 160 convidados e "mimos" a Trump. A trilha sonora do jantar incluiu músicas "favoritas" de Trump, como a ária Nessun Dorma da ópera "Turandot", "Tiny Dancer", de Elton John, e temas de James Bond. As informações são do New York Times. Apesar de Trump não beber, também foi oferecido um drinque especial marcando a união entre as nações. O "Whisky Sour Transatlântico" mistura uísque escocês, marmelada, espuma de noz-pecã e marshmallow tostado em um biscoito em formato de estrela.
No evento, o presidente americano não poupou elogios a Kate Middleton. Ele, que já havia dito que a princesa era "linda, muito linda" assim que foi recebido por ela em Windsor, voltou a repetir os elogios em seu discurso. Kate apenas sorriu em reação aos comentários.
Melania e eu estamos felizes em visitar o príncipe William e em ver Sua Alteza Real, a princesa Catherine. Tão radiante, tão saudável, tão linda. Donald Trump
A visita de Trump terminou hoje com compromissos políticos do presidente e aparições de Melania com Kate e Camilla. Enquanto Trump se reuniu com o primeiro-ministro Keir Starmer, Melania visitou a biblioteca real de Windsor e participou de uma ação com pequenos escoteiros ao lado de Kate Middleton, nos jardins da propriedade de Frogmore.
