Protestos, 'fora' em Kate e mais: como foi a visita de Trump à família real

Donald Trump conclui hoje sua visita de Estado ao Reino Unido, com direito a toda a pompa e circunstância oferecida pela família real. Primeiro presidente a ser honrado com uma segunda visita de Estado, Trump foi "mimado" pela realeza em uma passagem bastante movimentada pelo país.

Protestos, um suposto "fora" de Camilla em Kate e elogios de Trump à princesa marcaram os últimos dias.

Uma visita de Estado acontece quando a família real recebe oficialmente um chefe de Estado estrangeiro, a convite do monarca. O visitante é recebido com cerimônia militar, banquete no palácio, hospedagem em residência real e uma agenda de eventos simbólicos e culturais. É a forma mais solene de recepção diplomática do Reino Unido, considerada a maior honra que o país pode oferecer a outro líder.