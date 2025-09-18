SplashUOL
2 reviravoltas e sonho alcançado: o que acontece com André em 'Vale Tudo'?

Colaboração para Splash, em São Paulo
Breno Ferreira é André em 'Vale Tudo'
Breno Ferreira é André em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

André (Breno Ferreira) terá destaque no capítulo de hoje (18) e nos próximos em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Junto a isso, André avisa que desistirá do campeonato. No entanto, no decorrer dos dias, os dois demonstram estar infelizes com a separação.

A partir disso, Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. A amiga da ex-secretária da TCA dá o braço a torcer e aceita o namoro do filho.

André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Isso está previsto para acontecer no capítulo do próximo sábado (27).

Karine Teles e Breno Ferreira são Aldeíde e André em 'Vale Tudo'
Karine Teles e Breno Ferreira são Aldeíde e André em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram

Ainda nesta quinta, Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos.

Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo.

Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

