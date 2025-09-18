SplashUOL
Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy: 'Trump não tem um'

Pedro Menezes
De Splash, São Paulo
Stephen Colbert
Stephen Colbert Imagem: Reprodução

No "The Late Show com Stephen Colbert", o apresentador comemorou a vitória no Emmy e, em monólogo, agradeceu à equipe e ao concorrente Jimmy Kimmel.

O que aconteceu

Stephen anunciou o fim do talk show para 2026. A emissora CBS alegou pressões financeiras para o cancelamento, que ocorreu duas semanas após a Paramount, empresa que controla a CBS, encerrar um processo contra a CBS News movido por Trump. O momento gerou especulações, já que Colbert é crítico ao presidente dos Estados Unidos na televisão.

O apresentador agradeceu a Jimmy Kimmel, que fez campanha por sua vitória no Emmy 2025. "Quero expressar minha admiração aos outros indicados da nossa categoria, meus queridos amigos, Jon Stewart e Jimmy Kimmel", disse Colbert.

Outdoor de Jimmy Kimmel fazendo campanha pela vitória de Stephen Colbert no Emmy
Outdoor de Jimmy Kimmel fazendo campanha pela vitória de Stephen Colbert no Emmy Imagem: Reprodução

Kimmel, que também teve seu programa suspenso, foi um dos grandes apoiadores de Colbert. A suspensão por tempo indeterminado do talk show de Jimmy Kimmel aconteceu devido à pressão da FCC (Comissão Federal de Comunicações), órgão ligado ao governo Trump, contra a emissora ABC após falas do apresentador sobre o assassinato de Charlie Kirk.

Ele não é apenas um homem gentil. Ele é muito moral - é uma pessoa muito ética. Espero que o que ele fizer a seguir seja ainda mais poderoso do que o que ele vinha fazendo Jimmy Kimmel à Variety

Após agradecer sua equipe de 200 pessoas, Stephen alfinetou Donald Trump em seu monólogo pós-vitória. "Falando de Emmy... O Donald Trump não tem um", disse ele antes de comentar sobre a visita do presidente ao Reino Unido.

