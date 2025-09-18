Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy: 'Trump não tem um'

No "The Late Show com Stephen Colbert", o apresentador comemorou a vitória no Emmy e, em monólogo, agradeceu à equipe e ao concorrente Jimmy Kimmel.

O que aconteceu

Stephen anunciou o fim do talk show para 2026. A emissora CBS alegou pressões financeiras para o cancelamento, que ocorreu duas semanas após a Paramount, empresa que controla a CBS, encerrar um processo contra a CBS News movido por Trump. O momento gerou especulações, já que Colbert é crítico ao presidente dos Estados Unidos na televisão.

O apresentador agradeceu a Jimmy Kimmel, que fez campanha por sua vitória no Emmy 2025. "Quero expressar minha admiração aos outros indicados da nossa categoria, meus queridos amigos, Jon Stewart e Jimmy Kimmel", disse Colbert.