Rayane vence prova e é a primeira Fazendeira de A Fazenda 17

Rayane Figliuzzi é a primeira Fazendeira de A Fazenda 2025 (Record)

Como foi a prova

Rayane disputou a prova contra Michelle e Renata. Cada participante foi representada por um celeiro de cor diferente, onde teria alguns blocos que serviam como alvos.

Jogando de forma alternada, a peoa escolhia o celeiro e gira uma roleta. O número sorteado pela roleta representava a quantidade de disparos que a peoa teria direito a fazer.