Letícia Spiller posa nua para ensaio fotográfico: 'Faço nudes'

Letícia Spiller, 52, posou nua para ensaio fotográfico e relembrou cliques nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz surpreendeu os seguidores no Instagram ao relembrar ensaio completamente nua. Ela apareceu apenas segurando uma câmera fotográfica.

Na legenda, Leticia se declarou para a fotógrafa. "Pra ela, eu faço nudes também! Que saudades de ti, Mari Patriota"