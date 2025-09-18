Jojo Todynho diz que não coube em atração da Disney: 'Fui cuidar da saúde'

Jojo Todynho, 28, rebateu críticas por sua nova marca de roupas não ter linha plus-size.

O que aconteceu

A influenciadora se pronunciou pelos Stories do Instagram e disse as peças GG servem de 44 a 48, e que ela nunca lamentou ser gorda. "Vão falar: 'Ai, Jojo, que arrogante. Quando você era gorda, tinha suas dificuldades'. Tinha, mas qual foi o dia que eu vim para as redes sociais reclamar que entrei numa loja e não tinha roupa pra mim? Ou que ia sentar num lugar e não conseguia?".

A artista contou que não coube em uma atração dos parques da Disney. "O dia que eu fui na Disney e não coube no brinquedo que eu gostava, eu tomei vergonha na cara, fui fazer uma bariátrica e cuidar da minha saúde".