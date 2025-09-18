Jojo recusa se retratar e não faz acordo com o PT em audiência na Justiça

Jojo Todynho, 28, não aceitou se retratar em primeira audiência realizada com o PT na Justiça. Ela também ofereceu uma proposta ao partido político, mas não conseguiu acordo.

O que aconteceu

Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime após a cantora afirmar, sem apresentar provas, que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. Na segunda-feira (15), a Justiça do Rio autorizou que a audiência seja realizada por videoconferência.

Representantes do PT informaram que aceitariam um acordo caso Jojo se retratasse publicamente sobre a acusação. A apresentadora não aceitou a proposta afirmando que sua conduta não foi "típica".