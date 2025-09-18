Jojo encara 1ª audiência com PT; partido político pede condenação da famosa

Jojo Todynho, 34, encara hoje (18) a primeira audiência em processo aberto pelo PT.

O que aconteceu

Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime após a cantora afirmar, sem apresentar provas, que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. Na segunda-feira (15), a Justiça do Rio autorizou que a audiência seja realizada por videoconferência.

Jojo comentou com ironia a divulgação da data. "Tem que preparar o look, porque eu tenho que estar linda, com certeza. Tenho que estar maravilhosa", disse ela, no Instagram.