Vale Tudo

Jogada macabra pode matar única pessoa que Odete Roitman ama em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete (Debora Bloch) no remake de 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Após sofrer um atentado, Odete Roitman (Debora Bloch) pensará em outro plano para acabar com a vida de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Porém, essa estratégia não dará certo e outra pessoa correrá risco de morrer.

O que aconteceu

Autor do disparo permanece em mistério, mas para Odete o culpado é Marco Aurélio. Ainda em recuperação do tiro que tomou, o executivo da TCA jura vingança à dona da empresa. Além disso, Leila (Carolina Dieckmann) descobre que o marido tem uma arma escondida. Por isso, ele entra na lista dos principais suspeitos do atentado contra Odete.

Nova armadilha de Odete visa matar Marco Aurélio. Após o atentado, Odete faz um suposto pacto de paz com Marco Aurélio para encerrar a guerra de interesses na TCA, sua companhia aérea. Mas tudo não passa de um plano para eliminar o rival. Ela descobre a medicação usada por ele e encomenda, com um químico, um remédio adulterado.

Odete atinge pessoa inesperada

César (Cauã Reymond) toma veneno no lugar de Marco Aurélio. O marido de Odete e herdeiro de 50% da TCA aparece com dor de cabeça no capítulo da próxima terça (23). Sem saber do veneno acrescentado ao medicamento, ele toma o comprimido que seria destinado a Marco Aurélio.

Vilã não desconfia de nada. Odete, sem imaginar o que aconteceu, questiona o ex-genro sobre a dor que estava sentindo, desconfiando que o remédio não tenha feito o efeito esperado: envenená-lo. Enquanto isso, quem sente os sintomas é César, correndo risco de ter algo mais grave.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

