Atriz Harry Potter paga dívidas com Onlyfans: 'Pedem sêmen no cabelo'

Conhecida pelo papel de Lilá Brown em Harry Potter, a atriz Jessie Cave, 38, confidenciou que entrou para a plataforma do Onlyfans para pagar dívidas. Ela, no entanto, não entrega conteúdo adulto, mas explora o fetiche de homens e mulheres por cabelo.

O que aconteceu

Jessie Cave entrou para o Onlyfans em março passado. A medida foi um ato extremo para quitar dívidas após ser recusada no reality show I'm A Celeb — reality britânico de sobrevivência para famosos.