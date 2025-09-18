Atriz Harry Potter paga dívidas com Onlyfans: 'Pedem sêmen no cabelo'

Conhecida pelo papel de Lilá Brown em Harry Potter, a atriz Jessie Cave, 38, confidenciou que entrou para a plataforma do Onlyfans para pagar dívidas. Ela, no entanto, não entrega conteúdo adulto, mas explora o fetiche de homens e mulheres por cabelo.
O que aconteceu
Jessie Cave entrou para o Onlyfans em março passado. A medida foi um ato extremo para quitar dívidas após ser recusada no reality show I'm A Celeb — reality britânico de sobrevivência para famosos.
Vejo agora aquela rejeição como uma bênção… E já ganhei mais em seis meses no OnlyFans, com meu cabelo comprido, do que teria ganhado naquele programa.
Jesse Cave, escreveu no Substack, aplicativo de blog
A atriz garante que não compartilha conteúdo adulto na plataforma. Ela posta vídeos sobre seu cabelo grande para explorar o fetiche capilar de homens e mulheres.
Não importa quantas vezes eu diga que não faço conteúdo sexual, recebo uma mensagem em dois segundos pedindo para ver sêmen no meu cabelo ou implorando para eu considerar mostrar tudo.
Jessie Cave
Ela conseguiu pagar suas dívidas com o Onlyfans, mas a consequência de entrar na plataforma foi a exclusão de eventos relacionados à Harry Potter. "Alguns atores que participam de convenções já fizeram séries e filmes em que fizeram cenas de sexo e nudez. Eu só estou brincando com o meu cabelo."
