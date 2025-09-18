Filho de Aline Wirley e Igor Rickli é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Antônio Caramelo, de apenas 10 anos, entrou para a lista de indicados ao Grammy Latino e chamou atenção por ser o concorrente mais jovem da família musical brasileira este ano.

O que aconteceu

O garoto disputa a categoria "Melhor Álbum de Música Infantil" com o projeto "As Aventuras de Caramelo". O disco foi produzido em parceria com o grupo Malibu Kids.

O trabalho reúne 13 faixas inéditas. As músicas transformam situações do cotidiano das crianças em canções divertidas, lúdicas e cheias de mensagens positivas.