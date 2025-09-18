Mariely Santos guarda bolo de casamento para comer daqui a um ano

Mariely Santos, 24, guardou no congelador um pedaço do bolo de seu casamento com André Santis, celebrado no último sábado (13).

O que aconteceu

A influenciadora digital pretende saborear essa parte da guloseima dentro de um ano. "Vou congelar para comer depois de um ano. Espero que eu não pegue uma intoxicação alimentar. Vou colocar [no pote] essa etiqueta [com a inscrição 'nosso bolo de casamento']", declarou ela, em vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram.

Segundo a tradição, comer o bolo de casamento um ano após a cerimônia traz sorte e prosperidade para o casal. "Dizem que tem que comer um ano depois. Espero que dê tudo certo."