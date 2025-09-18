Ex-estrela de filmes adultos abandona carreira e se converte ao Islã

Apesar da mudança, muitos fãs expressaram ceticismo. Um vídeo recente com conteúdo adulto voltou a circular na internet, levantando suspeitas de um possível retorno à carreira anterior. No entanto, a própria Kae explicou que as cenas em questão foram gravadas há até dois anos e continuam sendo publicadas por produtoras com as quais ela não possui mais vínculo direto. "Ela não tem controle algum sobre isso", disseram pessoas próximas.

Outro ponto levantado pelos seguidores é que o perfil oficial da atriz na plataforma X (antigo Twitter) ainda possui links direcionando para conteúdos adultos. A explicação, segundo ela, é que "está presa a um contrato" que, por ora, a impede de remover os acessos.

Apesar de seus esclarecimentos, o público segue dividido. Há quem acredite que sua conversão seja autêntica, mas também há quem veja tudo como parte de uma jogada de marketing. "Só uma fase" ou "um golpe publicitário", comentam alguns usuários nas redes. Antes de sua virada espiritual, Kae chegou a figurar entre os 30 nomes mais populares do site adulto Pornhub.