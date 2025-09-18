Êta Mundo Melhor!: as 2 injustiças que acontecem com Dita em um capítulo só

Dita confronta Olímpia, mas essa estratégia causará outra reviravolta. Olímpia, ardilosa, exige que Margarida expulse Dita da pensão. Com isso, a cantora deverá encontrar outro lugar para morar.

Ainda na sexta-feira, ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão. Quinzinho encontra o papel que Pedro II deu a Cunegundes e desfalece ao saber que a esposa foi levada por Carneiro. Candinho consegue salvar os amigos.

Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin. Zulma se preocupa com a proximidade entre Candinho e Samir. Cunegundes se desespera ao encontrar Quinzinho desacordado.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

