Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

Gabriel Smaniotto foi o quinto eliminado do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,683 na média das notas e perdeu a disputa contra Camille Vitoria e Janício.

O que aconteceu

Qual música o eliminado apresentou? Durante o quinto Festival da temporada, Gabriel Smaniotto defendeu a música "Na Hora da Raiva". Todos se apresentaram ao vivo.

Piores nomes da noite: o cantor teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Camille Vitoria e Janício completaram o trio.