SplashUOL
Assine UOL
Estrela da Casa

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

De Splash, em São Paulo
Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é eliminado
Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é eliminado Imagem: Reprodução/Globoplay

Gabriel Smaniotto foi o quinto eliminado do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,683 na média das notas e perdeu a disputa contra Camille Vitoria e Janício.

O que aconteceu

Qual música o eliminado apresentou? Durante o quinto Festival da temporada, Gabriel Smaniotto defendeu a música "Na Hora da Raiva". Todos se apresentaram ao vivo.

Piores nomes da noite: o cantor teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Camille Vitoria e Janício completaram o trio.

O júri técnico, composto por Dilsinho, Roberta Miranda e João Marcello Bôscoli, salvou Janício. Gabriel Smaniotto e Camille Vitoria, então, disputaram para ver quem ficava no programa.

Gabriel Smaniotto, porém, foi eliminado por ter a menor média. Ele recebeu nota 8,683 e deu adeus ao reality show musical da Globo.

Na outra ponta da tabela, Juceir Jr, Biahh Cavalcante e Hanii foram os três com as melhores notas da noite.

Estrela da Casa: após Gabriel Smaniotto ser eliminado, quem você quer que vença o programa?

8 votos
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
Imagem
Globo/Fernando Schlaepfer
8 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.