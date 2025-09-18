Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

Gabriel Smaniotto foi o quinto eliminado do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,683 na média das notas e perdeu a disputa contra Camille Vitoria e Janício.
O que aconteceu
Qual música o eliminado apresentou? Durante o quinto Festival da temporada, Gabriel Smaniotto defendeu a música "Na Hora da Raiva". Todos se apresentaram ao vivo.
Piores nomes da noite: o cantor teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Camille Vitoria e Janício completaram o trio.
Gabriel Smaniotto canta 'Na Hora da Raiva' no Festival do #EstrelaDaCasa ?-- Estrela da Casa (@estreladacasa) September 19, 2025
Dê sua nota no gshow! ?? https://t.co/qe9RqzAILK pic.twitter.com/OWCJEU3Qim
O júri técnico, composto por Dilsinho, Roberta Miranda e João Marcello Bôscoli, salvou Janício. Gabriel Smaniotto e Camille Vitoria, então, disputaram para ver quem ficava no programa.
Gabriel Smaniotto, porém, foi eliminado por ter a menor média. Ele recebeu nota 8,683 e deu adeus ao reality show musical da Globo.
Gabriel é eliminado do Estrela da Casa. Ele obteve a menor nota (8,683) no ranking na disputa com Camille Vitória, que somou a nota 8,709. ? pic.twitter.com/zwOkHVBnlp-- Estrela da Casa (@estreladacasa) September 19, 2025
Na outra ponta da tabela, Juceir Jr, Biahh Cavalcante e Hanii foram os três com as melhores notas da noite.
Deixe seu comentário
