Chico: 'Dudu Camargo em A Fazenda é mistura de Silvio Santos e Frota'

Dudu Camargo virou o centro das atenções em A Fazenda 17 com um estilo que mistura polêmica e estratégias de entretenimento, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Para o colunista de Splash, ele guarda semelhanças com Silvio Santos.

Eu vejo o Dudu se comportando, de alguma maneira, como o Silvio Santos no palco. Ele se faz de maluco pra gerar o entretenimento, pra ter uma tensão. O Dudu Camargo sabe, desde menino moço, que parte do entretenimento, parte da alegria do público carniceiro, que tá ali no sofá salivando pra ver uma treta, pra ver alguma coisa, é dessa tensão, é desse choque. Ele tá indo com ímpeto e com gingado e bom humor e tá assustando todo mundo. Chico Barney

Bárbara vê Dudu como um "apresentador" dentro do reality. Chico brincou: "Ele parece uma mistura de Lucas Selfie na Fazenda, mas com a verve de um Davi Brito. Ele une o melhor desses dois mundos, com um carisma que nenhum deles têm. Ele é o Silvio e o Frota".