Dona de Mim

'Dona de Mim': o passo mais triste de Rosa após agravamento de doença

Colaboração para Splash, em São Paulo
Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim'
Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim'

O Alzheimer de Rosa (Suely Franco) só avança e a família começa a se desesperar a partir do capítulo desta quinta-feira (18) de "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer. Em seguida, Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar a própria mãe.

Nos próximos capítulos, porém, a idosa tem um lapso de consciência. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Incrédula, ela confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz.

Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia, preparando a menina para ser sua herdeira. Isso acontece pouco antes de todos saberem que Jaques é pai biológico de Davi e Ayla. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia.

Rosa (Suely Franco) em 'Dona de Mim'
Rosa (Suely Franco) em 'Dona de Mim'

Ainda nesta quinta, Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão.

Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador.

Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo enfrenta Jaques e é demitida da fábrica.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

