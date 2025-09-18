Claudia Raia: ‘Sou polêmica porque eu falo do prazer da mulher’

Claudia Raia, 58, afirma que não tem medo de falar o que pensa. A artista está em cartaz com a peça Cenas da Menopausa, no Teatro Claro Mais, em São Paulo.
O que aconteceu
Atriz conta que não se preocupa com cancelamento nas redes sociais. "Não ser dessa geração tem as suas vantagens, porque eu não passo o dia inteiro no celular olhando o que as pessoas acham de mim ou vendo os comentários", disse a famosa, em entrevista à Quem.
Eu sou polêmica, não adianta, porque eu falo do prazer da mulher e como a mulher deve se libertar dessas amarras todas. Tudo isso incomoda e ninguém aceita.
Cláudia dividiu opiniões após dizer que deu um vibrador de presente para a filha, Sophia, quando ela completou 12 anos. A declaração foi feita em janeiro deste ano.
Se eu falasse do prazer do Enzo [filho mais velho], ninguém estava nem aí para isso, mas como ela é mulher, aí é 'complicado'. Eu falo, na verdade, para ajudar as mães a se relacionarem melhor com as suas filhas meninas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.