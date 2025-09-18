Chloé Zhao a 'Frankenstein': Festival de Toronto reforça previsões ao Oscar

O filme da vez narra um professor (Wagner Moura) que, em 1977, decide fugir de seu passado violento e misterioso. Ele se muda então para Recife com a intenção de recomeçar —mas começa a ser espionado pelos vizinhos.

Vitor Búrigo avalia a escolha pelo filme para nos representar como "certeira". "Tivemos seis filmaços [em disputa] que nos representariam muito bem. Falou-se muito na disputa entre "Manas" (Mariana Brennand Fortes) e o "O Agente Secreto", mas parece que esqueceram de outros filmes também muito premiados, como "O Último Azul" (Gabriel Mascaro), nosso grande vencedor do Festival de Berlim, e como "Baby" (Pedro Sotero), "Kasa Branca" (Luciano Vidigal) e "Oeste Outra Vez" (Erico Rassi)", diz.

Segundo Vitor, a escolha não desqualifica os demais filmes. "Todos eles nos representariam muito bem — mas lembremos que já tivemos anos em que filmes como "Que Horas Ela Volta" (Anna Muylaert) e "A Vida Invisível" (Karim Aïnouz) também não passaram [para o Oscar]".

Na minha opinião, essa foi a escolha mais certa. Foi certíssima (...) A escolha é pensada não só pela qualidade do filme, mas por toda a sua trajetória internacional — e 'O Agente Secreto' foi o filme mais premiado no Festival de Cannes, aparecendo desde março nos jornais. Eu tenho a impressão de que é o filme internacional mais falado até agora Vitor Búrigo

Agora, o filme entra em um "longo caminho", diz o jornalista. A lista oficial de filmes selecionados para competir no Oscar costuma ser divulgada apenas em janeiro, enquanto a premiação acontecerá em março de 2026.

'Morte e Vida Madalena': a comédia brasileira para rirmos da desgraça