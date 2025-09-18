O filme com Xuxa que 'cancelou' carreira de jovem ator

Xuxa saiu em defesa da obra e do colega. Ela destacou que muitos falaram mal sem assistir ao filme e lembrou que a trama abordava temas que seguem atuais.

A apresentadora pediu uma nova chance para Marcelo. Xuxa afirmou que o ator foi julgado e escanteado de forma injusta após a participação no filme.

Marcelo também vê exagero na polêmica. Para ele, o problema não foi o conteúdo do filme, mas sim como as pessoas reagiram a ele.

Do rumor à reconstrução

