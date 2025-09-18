Anitta diz criar 'bafafás' para estar na mídia: 'Só que não pode ser ruim'

Sem papas na língua, a artista orientou os participantes a buscarem espaço na mídia através de "bafafás" da vida pessoal. "É legal você criar alguns bafafás, às vezes, para você estar na mídia. Só que não pode ser nada ruim... Vamos dar um exemplo prático e viral aqui: eu faço plástica. Desde sempre. Todo mundo sabe que eu faço. Só que todo mundo, no mundo, faz plástica o tempo todo".

Então, isso vira uma polêmica só porque o povo gosta de falar. Mas a polêmica mesmo, ela não existe. É uma coisa que todo mundo faz o tempo todo, não tem problema nenhum. É com a minha própria cara, isso não muda nada. Eu já fiz algumas vezes, que ninguém descobriu, e está ótimo [...] E tem vezes que o povo descobre e está tudo certo, e vamos lidar.

Anitta

Para cuidar da imagem e aparecer na mídia, Anitta também aconselhou os participantes do Estrela da Casa a investir em um profissional de imprensa. "Eu pegaria um assessor de imprensa para manter o nome de vocês fresco, para vocês irem lançando, porque já tem a coisa do hit, vocês têm a internet para ouvir as coisas que vocês gravaram. Então, vocês já conseguem fazer show."

Já dá para vocês irem trabalhando, fomentando o nome, para quando tiver a música autoral, aí já lança com um trabalho já legal da imagem feita. Isso é um caminho que eu aconselho por vocês estarem aqui (no Estrela da Casa).

Anitta

Em resposta à Camille Vitoria, Anitta explica que, para ela, o primeiro passo para os participantes ao saírem do CT é ter um assessor de imprensa 🗞️ #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/6QQ24kznrD -- Estrela da Casa (@estreladacasa) September 18, 2025

Em relação aos ganhos profissionais, a cantora afirmou que costuma utilizar uma parte dos lucros com shows para novos investimentos. A outra metade é guardada em uma conta a parte para projetos futuros ou emergência.