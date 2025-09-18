Arma, mistério e Leonardo em choque: Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

Odete (Débora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Na cena em questão, Odete surge indo até o sítio para conversar com Ana Clara. O encontro acaba em discussão. Leonardo (Guilherme Magon) também estará presente.

O clima de mistério aumenta com a possível presença de uma arma. No episódio do dia 30, Ana Clara surgirá inconsciente, enquanto Leonardo aparece nervoso, tentando se movimentar na cadeira de rodas.

Odete, por sua vez, será vista saindo do banheiro de um quarto de hotel, já com outra roupa. Ana Clara não deve morrer, mas o episódio deixará claro que a executiva da TCA não está para brincadeira.