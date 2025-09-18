Yoná está no 'gelo fino' entre sucesso e expulsão, diz Chico Barney

O debate esbarra na dúvida sobre intenção: mostrar os seios foi provocação ou só rotina? Bárbara afirma que não viu o momento, pois a transmissão cortou, e ressalta que "tudo é muito exagerado dentro do reality show".

Chico provoca o público a opinar: Yoná é favorita ou exagera? Ele destaca que a participante tem torcida crescente nas redes, mas avisa que "patina num gelo fino" entre o sucesso e o risco de saturação.

A Yoná agora, neste exato momento, ela está sendo celebrada pela galera da internet. Todo comentário que eu vejo é a torcida que mais cresce, é a galera que já está ali, pô... É a Juliette... Mas sabe quando toda casa se vira contra alguém? E aí tem uma movimentação e tal. Existe um limite para isso ser sustentável, que eu vou falar aqui, eu vou usar uma mesma pessoa como exemplo, que participou algumas vezes de um reality show. A Nádia, quando foi expulsa da Fazenda, ela era de fato perseguida e ela estava sofrendo uma pressão psicológica de uma galera ali que era pesada e que eu acho que ela poderia ter ganho aquela temporada. Depois ela tentou replicar em outros realities e não deu certo. A Yoná patina no gelo fino entre qual Nádia ela será. Chico Barney

