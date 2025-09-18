A Fazenda 17: Yoná mostra seios para Wallas: 'Quer ver? Toma!'

Yoná Souza, 52, surpreendeu os peões de A Fazenda 17 (Record) ao levantar sua blusa e exibir os seios diante de Wallas Arrais, 32.

O que aconteceu

A advogada estava se trocando no quarto e se incomodou com a insistência do cantor de forró em permanecer ali, ao invés de sair para lhe dar privacidade. "Eu me arrumando e o cara em cima! Pois tu quer ver? Toma!", irritou-se ela, ao mostrar os seios para ele.

Wallas se mostrou chocado com a atitude de Yoná. "Ela levantou os peitos pra mim, assim, olha! Falando: 'não é isso que tu quer?' Que loucura do car*lho!", contou ele, bastante espantado, a alguns colegas de confinamento.