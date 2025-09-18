3 personagens, 3 maldades: Jaques vira Boaz do avesso em 'Dona de Mim'

Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. A idosa confronta o filho, que garante à mãe que transformará a Boaz.

Neste mesmo capítulo, Kami também é demitida da fábrica. Isso acontece pouco antes dela ser novamente seguida por Ronaldo, um stalker que não a deixa em paz.

Ainda na sexta, Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami.

Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz.

