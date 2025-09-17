Ao vivo na Record, Yoná dispara em A Fazenda: 'O furico que eu nunca dei'

Yoná conversou com Dudu Camargo no final da edição de hoje de A Fazenda 2025 (Record) e fez um rápido comentário sobre sua vida sexual.

O que aconteceu

A peoa detonou Wallas por chamá-la de "feia e velha" durante a seletiva da 1ª Prova do Fazendeiro. "Velha e feia, tu viu?".

Na sequência, a peoa emendou. "Ainda mandou eu tomar no meu furico, que eu nunca dei! Uma mãe!".