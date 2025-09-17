SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Ao vivo na Record, Yoná dispara em A Fazenda: 'O furico que eu nunca dei'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Dudu Camargo e Yoná
A Fazenda 17: Dudu Camargo e Yoná Imagem: Reprodução/RecordPlus

Yoná conversou com Dudu Camargo no final da edição de hoje de A Fazenda 2025 (Record) e fez um rápido comentário sobre sua vida sexual.

O que aconteceu

A peoa detonou Wallas por chamá-la de "feia e velha" durante a seletiva da 1ª Prova do Fazendeiro. "Velha e feia, tu viu?".

Na sequência, a peoa emendou. "Ainda mandou eu tomar no meu furico, que eu nunca dei! Uma mãe!".

Os dois se desentenderam após Yoná queimar o chapéu de Wallas e tirá-lo da prova. Os dois trocaram gritos e acusações, com o cantor a chamando de velha e imatura.

Ao final da seletiva, Yoná ainda foi mandada para a Baia por Rayane, uma das finalistas da seletiva.

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

2.837 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
2.837 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.