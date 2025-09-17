De propósito, Yoná causa primeira punição de A Fazenda 17 e celebra

Yoná causou a primeira punição de A Fazenda 2025 (Record) na tarde de hoje. A casa ficará 24 horas sem água quente.

O que aconteceu

De propósito, a peoa, que está na Baia, entrou na piscina, mesmo sabendo que era proibido. A peoa mergulhou, molhou o corpo e o cabelo e saiu sorrindo.

Ao ouvir a sirene de punição, Yoná vibrou e comemorou com Dudu Camargo. "A Fazenda 17", gritou a peoa.