Saory é barrada por peões de participar de 1ª Prova do Fazendeiro

Saory foi barrada pelos pões de disputar a 1ª Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
Adriane Galisteu conversou com a sede na edição de hoje (17) e pediu que cada um dos peões votasse em quem eles não queriam que participasse da prova entre as quatro peoas que sobraram na seletiva.
Carol votou em Rayane;
Creo votou em Saory;
Duda votou em Rayane;
Dudu votou em Renata;
Fabiano votou em Saory;
Fernando votou em Saory;
Gabily votou em Saory;
Gaby Spanic votou em Rayane;
Guilherme votou em Saory;
Kathy votou em Michelle;
Maria votou em Michelle;
Martina votou em Michelle;
Matheus votou em Michelle;
Luiza Mesquita votou em Renata;
Nizam votou em Rayane;
Shai votou em Saory;
Tamires votou em Saory;
Toninho Tornado votou em Saory;
Walério votou em Renata;
Wallas votou em Saory;
Will votou em Saory;
Yoná votou em Rayane
Com isso, Michelle, Rayane e Renata desceram para participar da 1ª Prova do Fazendeiro.
