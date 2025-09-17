SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (17): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (17) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Leila e Marco Aurélio conversam sobre a desconfiança de Freitas e Mário Sérgio. César grava a conversa de Odete com pessoas suspeitas. Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã. Maria de Fátima manda flores para Celina fingindo ser Olavo. Marco Aurélio recebe alta e resolve ir à TCA humilhar Freitas. Olavo e Celina ficam juntos. Marco Aurélio diz a Leila que deseja se vingar. Celina recebe flores de Estéban. Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa. Jarbas nota a tristeza de Consuêlo. Eunice conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. Aldeíde conta a André que é sua patrocinadora. Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

