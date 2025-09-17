Nizam, Wallas e Gabily detonam Yoná em grande treta durante A Fazenda 17

Durante a noite de hoje (17) na sede de A Fazenda 2025 (Record), Yoná se envolveu em uma grande treta que envolveu Nizam, Wallas e Gabily.

O que aconteceu

Primeiro, a peoa se envolveu em um embate com Nizam, que havia discutido com ela durante a dinâmica ao vivo de ontem (16). Os dois discutiram após Nizam sugerir que Yoná desrespeitou o Piauí ao falar a frase "Chupa, Piauí".

Yoná se defendeu. "Tu assistiu ao Power Couple? Isso é um hino de quando meu filho entrou no Power! É regional, meu amor! Eu falei 'Chupa, é Piauí'."