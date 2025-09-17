Sônia Braga homenageia Robert Redford: 'Tinha uma beleza serena'

Sônia Braga, 75, escreveu um longo texto no Instagram sobre Robert Redford, que morreu ontem, aos 89 anos. Ela e o ator foram namorados na década de 80.
O que aconteceu
Atriz contou que "Milagro", primeiro filme que fez nos EUA, foi a convite de Redford. Na época, ela não falava inglês, e aprendeu com uma coach de dialetos, profissional especialista em linguagem que treina atores para adotar sotaques, cadências, vocabulário e elementos culturais específicos de uma determinada região ou país.
Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante. Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar. Sônia Braga
Entre as filmagens, os dois conversavam sobre tudo, relembra a atriz. "A vida, as flores, os lugares. Ele queria saber muito sobre o Brasil. Robert amava flores. Foi ele quem me levou a conhecer Sundance, para onde voltei muitas vezes e pudemos fazer longas caminhadas juntos. Sempre regressávamos com um buquê de flores selvagens, colhido pelo caminho".
Quando 'Milagro' estreou, fomos juntos a Cannes. Lembro que ele havia acabado de voltar de uma viagem à Rússia e trouxe de lá um buquê de flores selvagens para mim. O amor pela natureza era um elo profundo entre nós.
Sônia conta que já não via o ator havia anos, mas lembrava dele em momentos de seu cotidiano. "Às vezes, ao caminhar por NY e fotografar minhas pequenas flores, um hobby meu, me vêm lembranças perfeitas: uma caminhada tranquila, uma flor rara, o cheiro da terra. A natureza é isso: linda, poderosa, capaz de nos aproximar".
E talvez seja exatamente nisso que devêssemos pensar no mundo conturbado de hoje: nas coisas que nos unem, muito mais do que nas que nos separam. RIP, Robert
