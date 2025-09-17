Sônia Braga homenageia Robert Redford: 'Tinha uma beleza serena'

Entre as filmagens, os dois conversavam sobre tudo, relembra a atriz. "A vida, as flores, os lugares. Ele queria saber muito sobre o Brasil. Robert amava flores. Foi ele quem me levou a conhecer Sundance, para onde voltei muitas vezes e pudemos fazer longas caminhadas juntos. Sempre regressávamos com um buquê de flores selvagens, colhido pelo caminho".

Quando 'Milagro' estreou, fomos juntos a Cannes. Lembro que ele havia acabado de voltar de uma viagem à Rússia e trouxe de lá um buquê de flores selvagens para mim. O amor pela natureza era um elo profundo entre nós.

Sônia conta que já não via o ator havia anos, mas lembrava dele em momentos de seu cotidiano. "Às vezes, ao caminhar por NY e fotografar minhas pequenas flores, um hobby meu, me vêm lembranças perfeitas: uma caminhada tranquila, uma flor rara, o cheiro da terra. A natureza é isso: linda, poderosa, capaz de nos aproximar".