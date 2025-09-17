Chapéus queimados e mais: como foi seletiva para 1ª Prova do Fazendeiro

Rayane, Saory, Michelle e Renata sobreviveram a seletiva da primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record). Amanhã, três delas disputarão o chapéu.

Como foi a seletiva

Cada peão deveria escolher um peão que não merecia vencer a primeira Prova do Fazendeiro. O escolhido, por sua vez, deveria fazer a mesma coisa.

Para simbolizar as eliminações, os peões deveriam pegar os chapéus que eles usavam e queimar numa fogueira.