A Fazenda

Chapéus queimados e mais: como foi seletiva para 1ª Prova do Fazendeiro

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 17: Chapéus queimados sinalizam peões eliminados
A Fazenda 17: Chapéus queimados sinalizam peões eliminados Imagem: Reprodução/RecordPlus

Rayane, Saory, Michelle e Renata sobreviveram a seletiva da primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record). Amanhã, três delas disputarão o chapéu.

Como foi a seletiva

Cada peão deveria escolher um peão que não merecia vencer a primeira Prova do Fazendeiro. O escolhido, por sua vez, deveria fazer a mesma coisa.

Para simbolizar as eliminações, os peões deveriam pegar os chapéus que eles usavam e queimar numa fogueira.

A dinâmica seguia até que apenas quatro peões restassem na dinâmica.

Confira como transcorreu a prova:

Dudu Camargo eliminou Toninho Tornado;

Toninho Tornado eliminou Carol Lekker;

Carol Lekker eliminou Shia;

Shia eliminou Matheus Martins;

Matheus Martins eliminou Gaby Spanic;

Gaby Spanic eliminou Martina;

Martina eliminou Dudu Camargo;

Dudu Camargo eliminou Nizam;

Nizam eliminou Yoná;

Yoná eliminou Wallas;

Wallas eliminou Tamires;

Tamires eliminou Will;

Will Guimarães eliminou Fabiano;

Fabiano eliminou Gabily;

Gabily eliminou Duda;

Duda eliminou Guilherme Boury;

Guilherme eliminou Walério;

Walério eliminou Luiz Mesquita;

Luiz Mesquita eliminou Kathy;

Kathy eliminou Creo;

Creo eliminou Fernando Sampaio;

Fernando Sampaio eliminou Maria;

Após o fim da prova, as quatro peoas restantes precisaram escolher, cada uma, um dos quatro moradores da primeira Baia.

Michelle escolheu Dudu Camargo;

Rayane escolheu Yoná;

Renata escolheu Toninho Tornado;

Saory escolheu Tamires;

Amanhã, uma votação cara a cara será realizada entre os peões para tirar a chance de uma das peoas restantes disputar a prova. As outras três seguirão para tentar conquistar o chapéu.

