Chapéus queimados e mais: como foi seletiva para 1ª Prova do Fazendeiro

Rayane, Saory, Michelle e Renata sobreviveram a seletiva da primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record). Amanhã, três delas disputarão o chapéu.
Como foi a seletiva
Cada peão deveria escolher um peão que não merecia vencer a primeira Prova do Fazendeiro. O escolhido, por sua vez, deveria fazer a mesma coisa.
Para simbolizar as eliminações, os peões deveriam pegar os chapéus que eles usavam e queimar numa fogueira.
A dinâmica seguia até que apenas quatro peões restassem na dinâmica.
Confira como transcorreu a prova:
Dudu Camargo eliminou Toninho Tornado;
Toninho Tornado eliminou Carol Lekker;
Carol Lekker eliminou Shia;
Shia eliminou Matheus Martins;
Matheus Martins eliminou Gaby Spanic;
Gaby Spanic eliminou Martina;
Martina eliminou Dudu Camargo;
Dudu Camargo eliminou Nizam;
Nizam eliminou Yoná;
Yoná eliminou Wallas;
Wallas eliminou Tamires;
Tamires eliminou Will;
Will Guimarães eliminou Fabiano;
Fabiano eliminou Gabily;
Gabily eliminou Duda;
Duda eliminou Guilherme Boury;
Guilherme eliminou Walério;
Walério eliminou Luiz Mesquita;
Luiz Mesquita eliminou Kathy;
Kathy eliminou Creo;
Creo eliminou Fernando Sampaio;
Fernando Sampaio eliminou Maria;
Após o fim da prova, as quatro peoas restantes precisaram escolher, cada uma, um dos quatro moradores da primeira Baia.
Michelle escolheu Dudu Camargo;
Rayane escolheu Yoná;
Renata escolheu Toninho Tornado;
Saory escolheu Tamires;
Amanhã, uma votação cara a cara será realizada entre os peões para tirar a chance de uma das peoas restantes disputar a prova. As outras três seguirão para tentar conquistar o chapéu.
