A Fazenda 17: Saory chama Tamires de 'louca', que rebate: 'É psicóloga?'

Um mal entendido causou uma treta entre Saory e Tamires na noite de hoje (17) na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Saory ria com Gaby Spanic, quando Tamires chegou e entendeu que a peoa estava rindo dela. As duas se desentenderam e Saory disse que Tamires era "louca".

Tamires a rebateu. "Você é psicóloga pra falar que eu sou louca? Por que eu sou louca?"