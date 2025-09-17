Rosa e Leo recebem 2 notícias tristes em um só capítulo de 'Dona de Mim'

Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo, destemida e empoderada, enfrenta o patrão mais uma vez e é demitida da fábrica. A mocinha, no capítulo anterior, chega a ser humilhada pelo vilão e não deixa barato.

Ainda nesta quinta, Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil.

Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


