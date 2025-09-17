Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 18/9 a 27/9

André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos. André avisa que desistirá do campeonato. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo. Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

Sexta, 19 de setembro

Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal. Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.

Sábado, 20 de setembro

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

Segunda, 22 de setembro