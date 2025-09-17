Rayane joga copo de água em Yoná após votação em A Fazenda 17

Após uma mini treta ao vivo durante uma votação, Rayane jogou um copo de água em Yoná na sede de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
Enquanto Yoná conversava com Dudu, Rayane chegou perto da peoa, a criticando. Na sequência, atirou água que estava em um copo na roupa da peoa.
Yoná não respondeu ao ataque e apenas sorriu.
Minutos antes, Yoná havia votado para tirar Rayane da Prova do Fazendeiro. Ela apontou que a namorada de Belo a colocaria no lixo caso vencesse a prova e que havia a chamado de 'lixo'.
Na sequência, Yoná brincou. "Tô acostumada com água. Devia tá mais gelada."
O momento aconteceu enquanto Adriane Galisteu conversava com o público. Ela revelou em primeira mão ao vivo. "Quem estava vendo no RecordPlus viu. A Rayane acaba de jogar um copo de água na Yoná."
