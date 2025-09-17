'24 cervejas em 2h': quem é o humorista que narra luta contra alcoolismo?

O humorista Matheus Ceará, 41, revelou que chegou a tomar 24 garrafas de cerveja em duas horas. Em entrevista ao UOL, ele falou sobre os caminhos que percorreu para se recuperar da depressão e superar problemas com o uso de álcool.
Eu estava assistindo ao filme do Elvis Presley [Elvis, de 2022], e minha esposa adormeceu no sofá. Em pouco mais de duas horas, que é a duração do filme, eu tomei 24 long neck de cerveja [quase 8 litros]. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada.
Quem é Matheus Ceará
Ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, e com apenas oito anos mudou-se para o interior de São Paulo. À época, o artista já dava os primeiros passos no humor.
Comediante venceu o quadro "Quem Chega Lá", do Domingão do Faustão (Globo) em 2010. Após sucesso na atração, ele migrou para o programa A Praça é Nossa (SBT) —onde permaneceu por mais de 10 anos.
Humorista também viajou com shows pelo Brasil. Em 2016, ele saiu em turnê com o espetáculo "Inédito Para Quem Nunca Viu". A apresentação, inclusive, chegou a integrar o catálogo da Netflix.
Comandou o quadro "Talk Rua", do Domingo Record, em 2024. A atração deixou a grade da emissora após fracasso de audiência.
Matheus passou por uma cirurgia bariátrica. Ele afirmou que o pênis aumentou alguns centímetros após o procedimento. O artista falou sobre os prós e contras da bariátrica, que ele afirma ter se arrependido de ter feito.
O mais legal é emagrecer. Pô, emagreci rápido pra caramba, durmo melhor, [consigo] vestir uma roupa legal, para m* é uma delícia magrão, o p* aumenta, tem um monte de coisa que melhora, são mais legais. Humorista, no podcast Salada Cast
