'24 cervejas em 2h': quem é o humorista que narra luta contra alcoolismo?

O humorista Matheus Ceará, 41, revelou que chegou a tomar 24 garrafas de cerveja em duas horas. Em entrevista ao UOL, ele falou sobre os caminhos que percorreu para se recuperar da depressão e superar problemas com o uso de álcool.

Eu estava assistindo ao filme do Elvis Presley [Elvis, de 2022], e minha esposa adormeceu no sofá. Em pouco mais de duas horas, que é a duração do filme, eu tomei 24 long neck de cerveja [quase 8 litros]. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada.

Quem é Matheus Ceará

Ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, e com apenas oito anos mudou-se para o interior de São Paulo. À época, o artista já dava os primeiros passos no humor.