Jimmy Kimmel tem programa suspenso após falas sobre morte de Charlie Kirk

A rede americana ABC, que pertence à Disney, anunciou, na noite de hoje, que o programa "Jimmy Kimmel Live!" será tirado do ar por tempo indeterminado.

O que aconteceu

O que motivou a decisão? A emissora comunicou que o talk-show dos Estados Unidos não será mais exibido em virtude dos comentários do apresentador sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk.

Quais foram os comentários? Kimmel realizou um monólogo sobre o episódio, na última segunda-feira (15), e declarou que o acusado, Tyler Robinson, seria um republicano pró-Trump.