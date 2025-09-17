Dudu, Toninho, Yoná e Tamires estão na 1ª Baia de A Fazenda 17

Dudu Camargo, Yoná, Toninho Tornado e Tamires estão na primeira Baia de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A escolha da Baia na primeira semana aconteceu durante a seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro. Quatro peoas sobreviveram a disputa.

Cada uma delas escolheu um dos moradores da Baia.