Dudu, Toninho, Yoná e Tamires estão na 1ª Baia de A Fazenda 17

Dudu Camargo, Yoná, Toninho Tornado e Tamires estão na primeira Baia de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
A escolha da Baia na primeira semana aconteceu durante a seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro. Quatro peoas sobreviveram a disputa.
Cada uma delas escolheu um dos moradores da Baia.
Michelle escolheu Dudu Camargo;
Rayane escolheu Yoná;
Renata escolheu Toninho Tornado;
Saory escolheu Tamires;
Além de dormir na Baia, os quatro peões não participarão da prova que será realizada quinta-feira e valerá imunidade.
