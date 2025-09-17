Pai verdadeiro? Jaques faz revelação e Ayla se desespera em 'Dona de Mim'

Enquanto isso, Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Sem saber sobre a descobre de Davi, ela não aceita que o irmão esteja se aproximando tanto do tio que traiu Abel. Tânia, por sua vez, confronta Jaques sobre a manipulação com Davi.

Nesse mesmo dia, outra notícia vai atingir Ayla em cheio. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla, afinal, esse é o trabalho da moça.

Além disso, Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

